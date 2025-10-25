В Иране увеличился экспорт продукции с пограничного терминала Билясувар

БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт продукции с пограничного терминала Билясувар в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как передает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного управления провинции Ардебиль Ирана Имран Ахмади в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, за 6 месяцев через пограничный терминал Билясувар было экспортировано продукции на сумму 131 миллион долларов США.

Ахмади сообщил, что через пограничный терминал Билясувар в основном экспортируются фрукты, овощи, резина, краски и т.д.

Таможенный служащий отметил, что в настоящее время через пограничный терминал Билясувар ежедневно проезжает около 500 грузовиков.

Следует отметить, что в настоящее время из провинции Ардебиль в Азербайджан, Ирак и Туркменистан ежедневно экспортируется 50 тонн картофеля.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% в объёме.

