Исполняется 5 лет со дня освобождения Губадлы от оккупации

БАКУ/Trend/ – Сегодня исполняется 5 лет со дня освобождения города Губадлы от оккупации.

Как сообщает Trend, Губадлы был освобожден от армянской оккупации 25 октября 2020 года в результате контрнаступления азербайджанской армии, начавшегося 27 сентября 2020 года.

Во время Второй Карабахской войны сокрушительный удар по силам противника в Джебраильском районе (расположен на востоке от Губадлы), и успешные операции в Зангиланском районе (расположен на юге от Губадлы), способствовали выходу подразделений Вооруженных сил Азербайджана к административным границам Губадлинского района.

26 октября, в своем обращении к народу, глава государства сообщил об уничтоженном и взятом в качестве трофеев в ходе продолжавшейся почти месяц Отечественной войны вооружении и технике противника, а также о том, что 25 октября азербайджанская армия наряду с городом Губадлы освободила от оккупации населенные пункты Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан - Губадлинского района, Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд – Зангиланского района, Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр – Джебраилского района.

Во время освобождения Губадлы от оккупации шли ожесточенные бои. Сломив сопротивление врага, азербайджанская армия нанесла ему тяжелое поражение и заставила отступить. В ходе губадлинской операции была уничтожена значительная часть живой силы и техники армянской армии.

В Азербайджанской Республике учреждена медаль "За освобождение Губадлы".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в боевых действиях за освобождение Губадлинского района от оккупации, награждены медалью "За освобождение Губадлы".

Напомним, что Губадлы был оккупирован ВС Армении 31 августа 1993 года. В ходе оккупации армяне разрушили город и села района, совершили акты вандализма в отношении религиозных, исторических, культурных памятников, кладбищ. Оккупанты также совершили экологический террор против флоры и фауны Губадлы, вырубили и сожгли леса (редкие виды деревьев и растений).