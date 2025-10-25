Назван объем экспорта продукции из зоны свободной торговли "Араз"

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объем экспорта продукции из зоны свободной торговли "Араз" провинции Восточный Азербайджан составил 174 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор зоны свободной торговли "Араз" Хади Могаддамзаде.

По его словам, благодаря экспорту продукции на указанную сумму в торговом обороте зоны свободной торговли "Араз" сложилось положительное сальдо в размере 83 миллионов долларов США.

Могаддамзаде сообщил, что продукция экспортировалась в Азербайджан, Турцию, Россию, Ирак, Армению, Грузию, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Туркменистан.

За 6 месяцев в зону свободной торговли "Араз" было импортировано оборудование, машины, сырье, потребительские товары, автомобили и т.д. на сумму 91 миллион долларов США.

"Объем продукции, произведенной в зоне свободной торговли "Араз" за 6 месяцев, составил 242 триллиона риалов (около 425 миллионов долларов США)", - сказал Могаддамзаде.

Следует отметить, что площадь зоны свободной торговли "Араз" составляет 71,8 тысячи гектаров. На её территории действуют 150 производственных и промышленных предприятий. Кроме того, здесь расположена крупнейшая теплица площадью 7 тысяч квадратных метров.