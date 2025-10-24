Азербайджанские борцы продолжают выступления на ЧМ U-23 в Сербии

БАКУ /Trend/ - В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, в котором принимают участие представители сборных Азербайджана по женской и вольной борьбе.

Как сообщает Trend, Эльнура Мамедова (53 кг) уверенно победила турецкую спортсменку Сылу Айкуль со счётом 9:0, однако в четвертьфинале уступила испанке Карле Солер — 11:14.

Гюнай Гурбанова (59 кг) показала успешное выступление, победив Викторию Бойнову из Болгарии (8:1), Мадалину Присакар из Молдовы (11:0) и Викторию Хусайнову из Казахстана, выйдя в полуфинал. В напряжённом поединке с японкой Рука Натами азербайджанская спортсменка уступила со счётом 1:3 и завтра поборется за бронзовую медаль.

Биргуль Солтанова (62 кг) завершила участие в соревнованиях, уступив россиянке Екатерине Кошкиной в отборочном раунде.

В состязаниях по вольной борьбе Магомед-Башир Ханиев (74 кг) одержал три убедительные победы — над Георгиосом Йоакимидисом (Греция, 10:0), Григором Чолакяном (Армения, 14:5) и Магомедрасулом Аслуевым (Бахрейн, 7:3). В полуфинале Ханиев уступил турецкому борцу Мухаммеду Озмусу со счётом 3:7 и теперь будет бороться за "бронзу".

Садиг Мустафазаде (92 кг) победил представителя Испании Мухаммедсултана Копбаева (10:0), но уступил иранцу Мухаммедмобину Азими (0:8) в 1/8 финала. Завтра он выйдет на ковер в утешительном поединке.

Азербайджанские борцы продолжат борьбу за медали в заключительные дни чемпионата.