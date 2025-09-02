Азербайджан представлен на первом азиатском конкурсе Silk Way Star в Казахстане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сабина Ализаде (Sabina Zadeh) представляет Азербайджан в Международном музыкальном проекте Silk Way Star – первом азиатском вокальном конкурсе, который проходит в столице Казахстана Астане, сообщает Trend Life.

Sabina Zadeh – певица и актриса, полуфиналистка шоу Səs Azərbaycan и участница национального отбора "Евровидение 2024".

Проект реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая CMG. В конкурсе принимают участие представители 12 стран. Съемки музыкального шоу стартовали 20 августа, а гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly/Silk Way и на ведущих телеканалах стран-участниц конкурса.

Проект состоит из 10 эпизодов: 9 записанных и финальное гранд-шоу в прямом эфире. Зрителей ждут уникальные дуэты, исполнение национальных хитов, кросс-культурные коллаборации, эмоциональные истории участников. Голосование проводится по международной системе с открытым подсчетом баллов от 1 до 12. В первых девяти эпизодах решения принимает профессиональное жюри из Китая и стран Центральной Азии. В гранд-финале победителя определяет комбинация голосов: 50% жюри и 50% зрителей.

На этапе отборов в эпизодах 2, 3, 4, 6 и 8 будут выбывать по одному участнику. В финал пройдут только 7 артистов: 5 сильнейших по итогам голосования и 2 представителя стран-организаторов. Победитель получит уникальный титул Silk Way Star и шанс представить свое творчество на мировой сцене.

