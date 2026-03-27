Времена года в Баку под мировую классику Вивальди (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из исторических пространств Kapellhaus в Баку состоялся вечер при свечах, посвященный одному из шедевров мировой классической музыки - произведению Антонио Вивальди "Времена года", сообщает Trend Life.

"Времена года" по праву считается одним из самых известных и любимых сочинений эпохи барокко. Эта музыкальная картина, в которой средствами звука передаются состояния природы, неизменно дарит слушателю глубокие и яркие впечатления.

Концерт прошел в особой атмосфере - при мягком свете свечей, в сопровождении видеoинсталляций, соответствующих каждому времени года. Произведение прозвучало в живом исполнении камерного оркестра Kapellhaus.

Солистом вечера выступил скрипач и дирижер Ровшан Амрахов. Под его руководством и в его интерпретации знаменитый цикл обрел особую эмоциональную глубину и выразительность. В концерте также приняла участие флейтистка Рахиля Назарова, выступившая в сопровождении оркестра.

"Целью этого концерта было не просто исполнение музыки, а погружение слушателей в мир Вивальди, возможность прочувствовать каждое время года. При свете свечей это произведение звучит совершенно иначе, приобретая особую глубину и силу воздействия", - отметил директор Kapellhaus Азер Алиев.

Основной задачей мероприятия стало содействие развитию культуры классической музыки в Баку, а также предоставление публике возможности соприкоснуться с высоким искусством в необычном и изысканном формате.

