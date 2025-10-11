Мастер мугама Мансум Ибрагимов отмечает юбилей - в Баку, Нахчыване и Агдаме организованы торжества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, Нахчыване и Агдаме представлены концертные программы, посвященный 65-летию заведующего кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Концертные программы были организованы с участием мастеров искусств и молодых талантов, были представлены мугамные композиции и народные песни, поэтические номера и сцены из опер, избранные произведения из репертуара самого юбиляра. Среди гостей были государственные и общественные деятели, видные представители культуры, искусства и науки, семьи шехидов и ветераны Карабахской войны.

Первый торжественный вечер был проведен в родном для Мансума Ибрагимова городе Агдам, освобождённом пять лет назад от армянской оккупации. На мероприятии, которое прошло в Агдамском центре мугама, он подчеркнул, что проведение юбилея в родном Агдаме стало для него особой радостью и гордостью.

Торжества продолжились в Баку, в концертном зале имени Фикрета Амирова Азербайджанской национальной консерватории. Далее праздник переместился в Нахчыван, во Дворец Гейдара Алиева. В знак признания заслуг Мансуму Ибрагимову присвоили звание почётного профессора Нахчыванского государственного университета

На всех мероприятиях был высоко оценен вклад Мастера мугама в сохранение национальной культуры и развитие искусства мугама, подчеркнута значимость его творчества как для Азербайджана, так и для мировой музыкальной сцены.

Юбилей Мансума Ибрагимова, отмеченный во всех уголках страны - от Агдама до Баку и Нахчывана, стал ярким праздником искусства и таланта, объединив поколения слушателей.

