Определены победители конкурсной программы IV Международного кинофестиваля Salam в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось закрытие IV Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана (ARKA), при генеральном спонсорстве компании PASHA Holding, сообщает Trend Life.

В заключительный день четырёхдневного фестиваля Salam BYFF в рамках программы "Ретроспектива" состоялся показ художественного фильма My Name is Koja (Казахстан, 1964, режиссёр Abdulla Karsakbayev), удостоенного приза Best Children’s Film на Каннском кинофестивале 1964 года. После показа прошла встреча с членами семьи режиссёра - Махирой Карсакбаевой и Мусой Карсакбаевым.

Гостям был также показан короткометражный документальный фильм Иро Риги Festivals are the Key (Греция, 2025), состоялась презентация короткометражных фильмов, созданных юными участниками в рамках мастерской Cinemarathon (менторы: Гурбан Буниятов, Эльдар Альбертсон и Лейлаханым Ганбарлы). Эти показы вызвали у детей яркие эмоции.

Арт-Директор фестиваля Лейла Достализаде выразила благодарность спонсорам, менторам, волонтёрам и всей команде Salam. Программный директор фестиваля Наргиз Багирзаде объявила победителей конкурсной программы, определённых юношеским жюри. Приз за Best Feature Film получил фильм Dancing Queen in Hollywood (Aurora Gosse, Норвегия, 2025), а Jury’s Special Award был присуждён фильму You Are Here, You Were Here (Kousuke Sakoda, Япония, 2019).

Основатель и генеральный директор фестиваля Нариман Мамедов вручил награду японскому режиссёру Kousuke Sakoda, который поделился своими тёплыми впечатлениями о фестивале и выразил благодарность.

Фильм режиссёра Орхана Агазаде The Return of the Projectionist (Франция, Германия, 2024) был удостоен Festival’s Special Award. Награда была вручена оператору фильма Даниэлю Гулиеву и первому помощнику режиссёра Лейлаханым Ганбарлы.

После церемонии награждения генеральный директор Нариман Мамедов объявил о закрытии четвёртого выпуска фестиваля Salam BYFF, подаривший незабываемые эмоции и праздничное настроение всем участникам.

Вечер завершился яркой музыкально-развлекательной программой.

Для зарубежных гостей фестиваля была также организована экскурсия в Азербайджанский национальный музей ковра.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

