История древних тюрков и мир номадов – в Баку открылась экспозиция казахского мастера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном салоне имени Ваджии Самедовой при Союзе художников Азербайджана состоялось яркое культурное событие - открытие персональной выставки казахского художника-графика Батухана Баймена Nomade Black & White, сообщает Trend Life.

Мероприятие объединило представителей искусства, дипломатов и ценителей живописи. С приветственным словом выступили посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов. В своих речах они особо подчеркнули тёплые, братские связи между Азербайджаном и Казахстаном, назвав эту выставку новым культурным мостом, перекинутым через общее историко-духовное пространство.

Батухан Баймен - один из ярчайших представителей современной казахской графики. Его работы - это не просто визуальные образы, а настоящий философский диалог с прошлым. В каждой линии, в каждом штрихе ощущается дыхание степи, эхо древней кочевой цивилизации и пульс современности. Художник виртуозно соединяет традиции предков с духом времени, создавая глубокие, многослойные произведения, насыщенные аллегориями и символами.

Экспозиция, представленная в Баку, поражает своей экспрессией и масштабом. Придерживаясь новых тенденций в современном изобразительном искусстве, он в своем творчестве черпает вдохновение в бесценном наследии кочевой культуры предков. Его работы отражают историю древних тюрков и мир номадов. В графических работах автора оживают мотивы из наследия Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, Алишера Навои - тех, кто формировал и развивал философскую мысль тюркского мира. Батухан Баймен обращается к их образам не как к музейным реликвиям, а как к живым источникам культурной энергии.

Каждая работа в серии Nomade Black & White - это как откровение: монохромные формы раскрываются сложной композицией, насыщенной метафорами, внутренней динамикой и духом степного народа. Эти произведения не просто рассказывают о жизни кочевников - они дышат ею.

Выставка стала не только художественным событием, но и напоминанием: несмотря на расстояния, нас объединяет единая культурная память, одна духовная траектория и любовь к искусству, говорящему на языке сердца.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!