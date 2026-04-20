Послы Бельгии и Нидерландов вызваны в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 20 апреля посол Королевства Бельгии в Азербайджанской Республике Жюльен де Фрепон и посол Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике Мариан де Йонг по отдельности были вызваны в Министерство иностранных дел.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встреч был выражен резкий протест против документов, принятых парламентами Бельгии и Нидерландов 16 апреля 2026 года, которые представляют собой очередную безответственную попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что документы были составлены на основе совершенно ложных и необоснованных оценок, что свидетельствует о глубоко укоренившейся предвзятости по отношению к Азербайджану в этих учреждениях.

Было отмечено, что содержащиеся в документах неприемлемые утверждения являются грубым нарушением международного права и явным вмешательством в верховенство закона.

Кроме того, во время встреч решительно и категорически были отклонены все необоснованные обвинения, содержащиеся в документах, касающиеся якобы нарушений прав лиц армянского происхождения, незаконного их задержания, а также ложные ссылки на суверенные территории Азербайджана и претензии на нарушение территориальной целостности Армении

Послам было сообщено, что принятие документов носит особенно парадоксальный характер, так как совпало с недавней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении.

Бельгийскую и нидерландскую стороны призвали принять эффективные меры в своих парламентах, чтобы антиазербайджански настроенные группы не наносили ущерб двусторонним отношениям.