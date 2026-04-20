Государственному таможенному комитету Азербайджана предоставлены новые полномочия – Указ

БАКУ /Trend/ - Государственному таможенному комитету Азербайджана предоставлены новые полномочия.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ «О разделении полномочий оперативно-поисковых субъектов при проведении оперативно-поисковых мероприятий» от 19 июня 2001 года.

Согласно указу, отныне в рамках борьбы с организованной преступностью в экономической сфере, наблюдение за зданиями (в том числе жилыми), ограждёнными строительными объектами, сооружениями, земельными участками, транспортными средствами и другими объектами, в пределах своих полномочий, наряду с Государственной налоговой службой при министерстве экономики, будет также осуществлять Государственный таможенный комитет.