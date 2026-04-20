Когда классика оживает: обаяние ансамбля "Naz" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама с концертной программой "O illərin nəğməsi" выступил вокальный ансамбль "Naz". В репертуар концерта вошли бессмертные произведения золотого фонда азербайджанской национальной песенной классики и любимые многими ретро-хиты, сообщает Trend Life.

Вечер открыли заслуженные артисты Азербайджана Эльшан Рустамов и Диляра Алиева. Они пожелали коллективу "Naz" больших творческих успехов и отметили, что такие концерты – это наша память и живая связь с выдающимися композиторами прошлого.

Второе дыхание любимым и незабываемым мелодиям прошлых лет подарили очаровательные вокалистки ансамбля - Ханымана Мамедзаде, Фируза Мамедова, Амина Гаджиева, Севиль Асадуллаева и Нигяр Рустамова. В их исполнении прозвучали произведения легендарных композиторов: Тофига Гулиева, Хайяма Мирзазаде, Рауфа Гаджиева и Эльдара Мансурова.

Молодые и обаятельные участницы коллектива привнесли в программу энергию своего времени, сумев при этом бережно передать особый дух ушедшей эпохи. Благодаря их чуткому и тонкому исполнению, вечер был пронизан светлым дыханием ностальгии.

Их голоса и оригинальная подача родных и близких сердцу мелодий были вознаграждены продолжительными аплодисментами и теплыми улыбками зрителей. На сцене вместе с вокалистками настроение вечера создавали Этибар Ардебили (фортепиано), Шамси Мамедов (бас-гитара) и Али Гурбанов (ударные). Следует отметить, что современные аранжировки ничуть не нарушили очарования классики.

Молодые и харизматичные участницы ансамбля "Naz" наполнили зал особой творческой энергией, сочетая в своем выступлении утонченную эстетику и подлинный артистизм. Этот музыкальный вечер оставил у бакинской публики самые приятные воспоминания и ожидание новых встреч с этим ярким квинтетом.

