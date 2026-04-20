Яркие образы Насибы Зейналовой в театре, кино и жизни. Посвящается 110-летию любимой актрисы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения народной артистки Азербайджана, гениальной Насибы Зейналовой - одной из самых ярких и любимых актрис в истории национального театра и кино, сообщает Trend Life.

Её творчество стало уникальным явлением азербайджанской культуры, а сценический дар - символом живого, искреннего и глубоко народного искусства. Многие современники и исследователи справедливо отмечают, что такие личности появляются раз в столетие.

Насиба Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку в семье одного из основателей азербайджанского профессионального театра Джахангира Зейналова. Интерес к сцене проявился у неё с раннего детства. В 1932 году она начала обучение в драматическом кружке под руководством Рзы Тахмасиба, а уже в 1937 году участвовала в гастролях театральной труппы по городам Азербайджана.

В 1938 году начался её профессиональный путь в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), где она сыграла свою первую роль - цыганки в спектакле "Женатый холостяк". Этот дебют стал началом долгой и успешной карьеры, связавшей её судьбу с театром на десятилетия.

В театре она блистала в таких постановках, как "Хиджран", "Мешади Ибад", "Аршин мал алан", "Улдуз", "Гаджи Гара" и многих других, создавая яркие, психологически точные и эмоционально насыщенные образы. Её героини отличались жизненной правдой, тонким юмором и глубокой человечностью.

Особое место в её сценической биографии занимает роль Джаннет хала в спектакле "Гайнана" (Свекровь) Меджида Шамхалова. Именно эта работа стала одной из самых узнаваемых и любимых ролей актрисы и впоследствии получила новую жизнь в экранизации Гусейна Сеидзаде.

В кино Насиба Зейналова также оставила значительный след. Среди наиболее известных фильмов с её участием - "Мачеха", "Я помню тебя, учитель", "Свекровь", "Любовь и лимандры", "Великая опора", "Во имя закона", "Украли жениха" и картины, ставшие классикой азербайджанского кинематографа. Её экранные образы отличались естественностью, выразительностью и неповторимым комедийным талантом.

Творчество актрисы было отмечено высокими государственными наградами, она была народной артисткой, лауреатом государственных премий, кавалером ордена "Шохрат" и других наград. С 1961 по 1987 годы она 11 раз избиралась депутатом Верховного Совета, что свидетельствует о её огромном авторитете и народной любви.

Сама актриса однажды сказала: "Все сыны и дочери Азербайджана - мои дети". Эти слова стали отражением её человеческой сути - открытой, доброй и по-настоящему народной.

Насиба Зейналова посвятила сцене около 70 лет своей жизни. Она ушла из жизни 10 марта 2004 года в День национального театра и была похоронена в Аллее почётного захоронения в Баку.

Сегодня её творческое наследие продолжает жить на сцене и экране, оставаясь неотъемлемой частью культурной памяти Азербайджана и примером высокого актёрского искусства, которое не теряет своей силы с течением времени.

