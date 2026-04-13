Перемирие между Ираном и США может быть нарушено в любой момент - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Перемирие между Ираном и США может быть нарушено в любой момент.

Trend со ссылкой на израильские СМИ сообщает, что об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед сегодняшним заседанием Кабинета министров.

Нетаньяху отметил, что вице-президент США Джей Ди Венс проинформировал его о переговорах в Пакистане. Премьер-министр подчеркнул, что американцы не могли принять открытое нарушение договоренности со стороны Ирана, необходимой для начала переговоров.

«Договоренность заключалась в том, что они прекратят огонь, а иранцы немедленно откроют Ормузский пролив, но Тегеран этого не сделал. Американцы не могли этого принять», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Дональд Трамп поддерживает идею блокады иранских морских портов.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.