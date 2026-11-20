БАКУ/Trend/ - В Иране принято решение об одобрении иностранных инвестиций на сумму 200 миллионов долларов.

Согласно информации Министерства экономики и финансов Ирана, во вторник в Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана состоялось 9-е заседание Совета по иностранным инвестициям. На заседании были рассмотрены 53 заявки иностранных инвесторов, связанные с вложением новых инвестиций, из которых 51 заявка была принята и утверждена.

Эти заявки охватили различные отрасли экономики, включая промышленность, горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, связь, возобновляемую энергетику, солнечные электростанции, автомобилестроение, производство мотоциклов, транспорт, здравоохранение, пищевую продукцию, рынок капитала и сферу услуг.

Заявки были поданы инвесторами из Германии, Канады, Португалии, России, Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, ОАЭ, Омана, Пакистана, Афганистана, а также иранскими инвесторами, проживающими в Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Турции и ОАЭ.

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на 9 заседаниях Совета по иностранным инвестициям Ирана был принят и утвержден 451 проект. В рамках этих проектов принято решение о вложении иностранных инвестиций на сумму 3,4 миллиарда долларов.

Согласно расчетам Trend на основе данных Министерства экономики и финансов Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) в Иране было принято решение о вложении иностранных инвестиций на сумму 17 миллиардов долларов.

На 8-м заседании, состоявшемся 21 октября, были утверждены 42 заявки иностранных инвесторов на вложение иностранных инвестиций на сумму 228 миллионов долларов.