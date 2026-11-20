БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Туркменистан заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков встретился с министром сельского хозяйства Туркменистана Чарыяром Четиевым.

Об этом сообщили в Кабинете министров Кыргызстана.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в аграрной сфере, уделив особое внимание растениеводству, тепличному хозяйству и обмену опытом в выращивании сельскохозяйственных культур.

В частности, рассмотрена возможность применения в Кыргызстане туркменского опыта выращивания засухоустойчивых сортов винограда, а также проведения совместных исследований в области производства фруктов, ягод и овощей.

Отдельной темой переговоров стало развитие органического сельского хозяйства. Стороны обсудили увеличение объемов органической продукции, совершенствование ее сертификации и продвижение на внешние рынки, а также внедрение современных технологий переработки, хранения и упаковки.

Кроме того, участники встречи отметили важность укрепления прямых деловых связей между аграрными предприятиями двух стран и проведения совместных бизнес-встреч для расширения торговли сельхозпродукцией.

Акунбеков также выразил заинтересованность кыргызской стороны в организации прямых поставок туркменских минеральных удобрений по конкурентоспособным ценам и на взаимовыгодных условиях.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность активизировать сотрудничество, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты в аграрной сфере.