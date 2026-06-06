США нанесли удары по радиолокационным установкам Ирана

БАКУ/ Trend/ - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранским радиолокационным установкам, расположенным в районе Горук и на острове Кешм, передает Trend.

Согласно заявлению командования, американские военные атаковали береговые радиолокационные станции Ирана в указанных районах.

Кроме того, CENTCOM подтвердило уничтожение четырех иранских беспилотников, которые были направлены в сторону Ормузского пролива.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. На переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.