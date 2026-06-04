Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 гг.

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию тюркских государств (ОТГ).

Комментируя это событие, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев приветствовал избрание Кыргызстана, назвав его значимым достижением, которое отражает доверие международного сообщества к конструктивному взаимодействию страны, ответственной дипломатии и приверженности принципам Организации Объединенных Наций.

По его словам, Кыргызстан последовательно продвигает диалог, сотрудничество и многостороннее взаимодействие как на региональном, так и на международном уровнях.

К.Омуралиев выразил уверенность, что Кыргызстан внесет ценный вклад в работу Совета Безопасности и международные усилия по поддержанию мира, безопасности и сотрудничества во всем мире.

Генеральный секретарь ОТГ также подтвердил свою поддержку Кыргызстану в связи с предстоящим выполнением обязанностей непостоянного члена Совета Безопасности и пожелал стране успехов в период ее членства.

Отметим, что непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются Генеральной Ассамблеей с учетом принципа справедливого географического распределения. Их мандат длится два года без права немедленного переизбрания на следующий срок.