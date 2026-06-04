Системы безопасности во многих случаях отстают от темпов технологического развития — заместитель начальника

БАКУ/Trend/ - В последние годы были приняты важные государственные программы и стратегии, обеспечивающие цифровое будущее нашей страны. Все эти инициативы направлены на управление процессами цифровой трансформации и реализацию единой государственной политики в этой сфере.

Об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверан Исмаилов на официальной церемонии открытия 4-го национального форума по кибербезопасности в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что одним из важнейших шагов в этом направлении является создание Цифрового совета.

«То, что Совет возглавляет Первый вице-президент Мехрибан Алиева, еще раз подтверждает, что цифровизация и внедрение высоких технологий являются одними из ключевых стратегических приоритетов государства. Такое внимание и поддержка придают значительный импульс укреплению экосистемы кибербезопасности в стране, а также переходу сотрудничества между государственными учреждениями, университетами и промышленными партнерами на более эффективный уровень», — подчеркнул он.

А. Исмаилов отметил, что, согласно последним докладам Всемирного экономического форума, одним из факторов, который в ближайшей перспективе окажет наибольшее влияние на сферу кибербезопасности, является широкое внедрение технологий искусственного интеллекта.

«В то же время отмечается, что системы безопасности и превентивные подходы во многих случаях отстают от темпов технологического развития. Это создает новые вызовы в сфере информационной безопасности и требует более гибких подходов», — добавил он.

Он напомнил, что в первом квартале 2026 года были зафиксированы многочисленные кибератаки на государственные информационные ресурсы, и благодаря деятельности соответствующих структур эти угрозы были успешно предотвращены.

«Эти факты еще раз подтверждают, что киберугрозы уже не носят теоретический характер. Это реальные, динамичные и постоянно меняющиеся риски, требующие постоянного внимания», — заявил он.

По словам заместителя начальника, практика показывает, что успех в сфере кибербезопасности обеспечивается не только технологическими возможностями.

«Здесь решающую роль играют стратегическое мышление, проактивный подход и скоординированная деятельность. Для достижения результатов необходимо устойчивое и эффективное сотрудничество между государственными органами, научно-исследовательскими институтами и частным сектором», — подчеркнул он.