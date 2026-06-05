Обнародованы данные об экспорте продукции из иранской провинции Гюлистан

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта — 21 мая 2026 года) из расположенной на северо-востоке Ирана провинции Гюлистан было экспортировано 129 тысяч тонн продукции на общую сумму 58,5 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Главного управления Министерства промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана по провинции Гюлистан Дервишали Хасанзаде в комментарии местным СМИ.

По его словам, продукция из провинции экспортировалась преимущественно в Туркменистан, Казахстан, Ирак, Узбекистан, Пакистан, Афганистан, Армению и Россию.

Хасанзаде отметил, что в нынешних условиях расширение доли провинции во внешней торговле Ирана представляет собой важную возможность для развития региона.

По его словам, усиление внимания к северным пограничным пунктам страны может способствовать развитию экономических связей и наращиванию экспортного потенциала.

Отметим, что ежегодно в провинции Гюлистан производится около 6 миллионов тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции.