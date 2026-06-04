«Азерэнержи» расширяет работы по модернизации энергетической инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются работы по масштабной реконструкции и расширению инфраструктуры электросетей в связи с интеграцией проектов возобновляемой энергетики в энергосистему страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, ОАО «Азерэнержи» дало старт реализации дополнительных работ по переносу 330-киловольтной двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) "СЭС "Банкя" – подстанция (ПС) "Навахи" за пределы Ширванского национального заповедника, а также по изменению местоположения 330-киловольтной подстанции «Банкя». В настоящее время ведется процесс определения соответствующей компании-подрядчика для выполнения указанных работ.

Стоимость работ, которые будут выполнены со стороны ОАО «Азерэнержи» в рамках реализации данного проекта, оценивается примерно в 7,3 миллиона манатов.

Отметим, что в рамках расширения потенциала возобновляемой энергетики в Азербайджане до конца 2027 года планируется довести общую мощность солнечной и ветровой генерации до 2 гигаватт, а до конца 2032 года — до 8 гигаватт.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года на ветровых электростанциях (ВЭС) страны было выработано 327,5 миллиона кВт-ч электроэнергии. Этот показатель в 58,5 раза, или на 321,9 миллиона кВт-ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За тот же период на солнечных электростанциях было произведено 121,8 миллиона кВт-ч электроэнергии, что на 6%, или на 7,8 миллиона кВт-ч меньше показателя за первые четыре месяца прошлого года.

В целом в январе–апреле 2026 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 322,7 миллиона манатов. В сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов объем производства составил 201 миллион манатов.

Наряду с этим, в стране продолжаются работы по проекту расширения использования возобновляемых источников энергии (AZURE). Главная цель проекта — обеспечение устойчивой и безопасной интеграции в энергосистему строящихся в стране мощностей возобновляемой энергетики объемом 2 гигаватта.

С этой целью в Азербайджане строится энергоузел «Навахи» напряжением 500/330 кВ, который будет выполнять функцию основной узловой подстанции. От данного узла в различных направлениях страны прокладываются высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 киловольт.

В прошлом году на узловой подстанции «Навахи» состоялось совещание, посвященное реализации, текущему состоянию и следующим этапам проекта AZURE. В ходе встречи с участием руководства ОАО «Азерэнержи», представителей Всемирного банка и компании Masdar были обсуждены ход реализации проекта и предстоящие задачи.

В рамках первого этапа проекта за счет внутренних возможностей «Азерэнержи» и частично за счет госбюджета близится к завершению строительство 330-киловольтной части подстанции «Навахи», а также 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Абшерона и 330-киловольтных ЛЭП к солнечным электростанциям «Билясувар» и «Банкя». С завершением этого этапа будет обеспечено подключение СЭС «Банкя» и «Билясувар» к единой энергосистеме.

На втором этапе проекта при финансировании Всемирного банка планируется закупка и установка оборудования для 500-киловольтной части подстанции «Навахи», включая трансформаторы, а также строительство 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Мингячевира и 330-киловольтных линий в направлениях Алят, Абшерон и Гобу. Ожидается, что этот этап будет реализован в течение 3 лет.