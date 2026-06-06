В Иране увеличился потенциал производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ/Trend/ - Потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране увеличился на 139 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом на церемонии ввода в эксплуатацию солнечной электростанции в районе Ардестан провинции Исфахан заявил заместитель председателя Организации по возобновляемым источникам энергии и повышению энергоэффективности Ирана (SATBA) Джафар Мохаммаднежад. В мероприятии приняли участие министр энергетики Ирана Аббас Алиабади и другие официальные лица.

По его словам, в настоящее время потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране превышает 5,2 тысячи мегаватт. Этот объем в четыре раза больше потенциала, созданного в сфере возобновляемой энергетики за предыдущие годы.

Мохаммаднежад отметил, что на территории компании "Каве Метанол" в провинции Исфахан была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 117 мегаватт. Всего к электрической сети страны подключены солнечные электростанции общей мощностью 139 мегаватт.

Представитель организации добавил, что к концу срока полномочий действующего правительства (находящегося у власти с августа 2024 года), то есть к августу 2028 года, потенциал производства электроэнергии на возобновляемых электростанциях в стране возрастет до 11 тысяч мегаватт.

Отметим, что в ближайшее время ожидается увеличение потенциала производства электроэнергии на солнечных электростанциях Ирана до 7 тысяч мегаватт.