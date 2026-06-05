Центробанки Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в X председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

“В рамках второго заседания Совета центральных (национальных) банков стран - членов Организации тюркских государств, состоявшегося в Баку, мы подписали Меморандум о взаимопонимании с председателем Центрального банка Венгрии Михаем Варгой с целью дальнейшего углубления отношений, основанных на взаимном доверии между нашими организациями”, - говорится в публикации.

Подчеркивается, что в рамках меморандума будет осуществляться взаимный обмен информацией в области денежно-кредитной политики, банковского надзора, рынков капитала, страхового сектора, платежных систем и финансовых технологий, а также техническое сотрудничество будет расширяться посредством встреч, семинаров, обмена опытом, учебных программ и рабочих визитов.

Отметим, что Magyar Nemzeti Bank - центральный банк Венгрии. MNB является членом Европейской системы центральных банков. Сам банк и члены его руководящих органов независимы при выполнении задач и обязательств, возложенных на них Законом о MNB, и не запрашивают и не принимают указаний от правительства, институтов и органов Европейского союза, правительств его государств-членов и любых других органов, за исключением Европейского центрального банка.

Основной целью MNB является достижение и поддержание стабильности цен. Без ущерба для своей основной цели MNB поддерживает экономическую политику правительства, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты денежно-кредитной политики.