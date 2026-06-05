Назван объем экспорта товаров из иранской СЭЗ "Догарун" в Афганистан

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2026 года) из СЭЗ "Догарун", расположенной на северо-востоке Ирана в провинции Хорасан-Резави, в Афганистан было экспортировано 585 тысяч тонн продукции на сумму 299 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом СМИ сообщил заместитель директора СЭЗ "Догарун" Хасан Нуризаде.

По его словам, за указанный период в Афганистан в основном экспортировались строительные материалы, изделия из металла, нефтепродукты, а также фрукты и овощи.

Нуризаде отметил, что за этот же период через погранично-пропускной пункт "Догарун" из Афганистана в Иран было импортировано 2,6 тысячи тонн продукции на сумму 3,62 миллиона долларов. Из Афганистана в основном поставлялись масличные семена, изюм и кунжут.

Он также сообщил, что за два месяца объём транзитных перевозок между двумя странами составил 486 тысяч тонн продукции на сумму 853 миллиона долларов.

По словам представителя СЭЗ, в настоящее время через пограничный пункт "Догарун" ежедневно проходит около 1,2 тысячи грузовых автомобилей. Ведутся переговоры по увеличению этого показателя до 2 тысяч грузовиков в сутки.

Отметим, что СЭЗ и пограничный терминал "Догарун" расположены на границе с Афганистаном, в 18 километрах от города Тайбад в провинции Хорасан-Резави и являются одним из пяти основных экономических пограничных терминалов страны.