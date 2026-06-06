Чистые внешние и внутренние активы банков Азербайджана увеличились

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 мая текущего года чистые внешние активы азербайджанских банков составили 29,523 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в месячном сравнении на 997,7 миллиона манатов, или на 3,5% больше, а по сравнению с 1 мая прошлого года — на 597,7 миллиона манатов, или на 2,1% больше.

Чистые внутренние активы банков на отчетную дату составили 20,646 миллиарда манатов, что в месячном сравнении на 809 миллионов манатов, или на 3,8% меньше, а по сравнению с 1 мая прошлого года — на 2,363 миллиарда манатов, или на 12,9% больше.

Таким образом, на 1 мая текущего года чистые внешние активы азербайджанских банков превысили их чистые внутренние активы на 7,067 миллиарда манатов, или в 1,4 раза.

На отчетный период в Азербайджане действуют 22 банка, совокупные активы которых составляют 57,356 миллиарда манатов, совокупные обязательства — 49,696 миллиарда манатов, а балансовый капитал — 7,660 миллиарда манатов.