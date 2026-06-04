За последние 6 месяцев в Азербайджане было нейтрализовано 200 крупных DDoS-атак

БАКУ/Trend/ - За последние шесть месяцев в стране было нейтрализовано 200 масштабных DDoS-атак, ограничено 2 тысячи ресурсов, распространяющих вредоносный контент, выявлено более 1,5 миллиона случаев утечки информации и предотвращено заражение 160 тысяч ботнет-узлов.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на официальной церемонии открытия 4-го Национального форума по кибербезопасности в Баку, сообщает Trend.

По его словам, для обеспечения обмена информацией в сфере кибербезопасности на национальном уровне и защиты информационного пространства от современных угроз создана единая платформа кибербезопасности. В настоящее время к ней подключено более 70 учреждений, и работа по расширению сети продолжается.

Заместитель министра отметил, что за последние три года в Центре кибербезопасности Азербайджана подготовлено около 365 специалистов, из которых 86% уже трудоустроены.

«Кроме того, 120 специалистов по кибербезопасности, работающих в государственных и частных организациях, были привлечены к программам повышения квалификации, а в 53 организациях проведены обучающие тренинги по кибербезопасности».

Самеддин Асадов отметил, что главная цель на предстоящий период — превращение Азербайджана в один из ведущих региональных центров кибербезопасности.

«С этой целью будет продолжена работа по укреплению национального потенциала в сфере кибербезопасности, развитию систем анализа угроз и раннего предупреждения, расширению национальной экосистемы CERT, продвижению научных исследований, инноваций и технологий искусственного интеллекта, а также формированию высококвалифицированного человеческого капитала».