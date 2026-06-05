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США перенаправили 127 связанных с Ираном торговых судов

США Материалы 5 июня 2026 00:50 (UTC +04:00)
США перенаправили 127 связанных с Ираном торговых судов
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С момента введения морской блокады ВМС США перенаправили 127 торговых судов, связанных с Ираном и следовавших в иранские порты либо покидавших их.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Согласно заявлению командования, по состоянию на 4 июня американские военные перенаправили 127 коммерческих судов, вывели из строя шесть судов за несоблюдение установленных правил, а также обеспечили проход 36 судов с гуманитарными грузами.

В CENTCOM отметили, что реализацию продолжающейся морской блокады Ирана обеспечивают тысячи американских военнослужащих, задействованных в морских, воздушных и наземных операциях.

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