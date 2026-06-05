Президент Португалии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Португальской Республики Антониу Жозе Сегуру направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Имею честь передать Вам от имени португальского народа и от себя лично искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Выражаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу – прогресса и процветания.

В этот знаменательный для всех граждан и друзей Вашей страны день еще раз подтверждаю приверженность Португалии укреплению двусторонних дружественных отношений и сотрудничества, связывающих наши государства и народы. Выражаю надежду, что открытие посольства Португалии в Баку и посольства Азербайджана в Лиссабоне внесет важный вклад в достижение этой цели.

Господин Президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мое высочайшее почтение".