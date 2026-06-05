Переход на ВИЭ необходимо ускорить - Гутерриш

БАКУ /Trend/ - Переход на возобновляемые источники энергии должен быть ускорен

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в своем видеообращении к конференции, посвященной 5 июня – Всемирному дню окружающей среды.

"Программа ООН по окружающей среде (UNEP) совместно с правительствами стремится спасать жизни людей, защищать их и укреплять экономики", - сказал он.

По его словам, выбросы парниковых газов необходимо резко сократить, а переход на возобновляемые источники энергии - ускорить:

"Мы должны внедрять более устойчивые и более дешевые энергетические решения и обеспечивать реальную энергетическую безопасность.

Самый быстрый и экономически эффективный путь уже известен, и существуют работающие решения. Важно также защищать леса, земли и моря, а также помогать сообществам адаптироваться к изменению климата, которое с каждым годом оказывает все более разрушительное воздействие", — подчеркнул Гутерриш.