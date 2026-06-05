Узбекистан и Россию свяжет креативно-туристический коридор «От Самарканда до Петербурга»

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и РФ свяжет креативно-туристический коридор «От Самарканда до Петербурга», направленный на укрепление культурно-гуманитарного измерения двустороннего партнёрства.
Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава республики выделил туристический сектор как важнейшую гуманитарную основу межгосударственного взаимодействия, которая эффективнее всего формирует так называемую «экономику доверия». По словам Президента, когда люди приезжают в Узбекистан, они видят не только исторические памятники, но и живую культуру, гостеприимство, а также реальные возможности для ведения бизнеса. В 2025 году республика приняла почти один миллион российских граждан, и в текущем году готова существенно нарастить этот показатель.
«В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно–туристического коридора "От Самарканда до Петербурга". Инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий», — предложил Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана подчеркнул, что параллельно с туристической инфраструктурой Ташкент активно развивает креативную экономику. Согласно утвержденной государственной стратегии, к 2030 году доля этого творческого сектора в структуре ВВП Узбекистана должна достигнуть 5 процентов, что превратит креативную индустрию в один из ключевых и полноценных драйверов национального экономического роста.