Узбекистан и Россию свяжет креативно-туристический коридор «От Самарканда до Петербурга»

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и РФ свяжет креативно-туристический коридор «От Самарканда до Петербурга», направленный на укрепление культурно-гуманитарного измерения двустороннего партнёрства.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

​Глава республики выделил туристический сектор как важнейшую гуманитарную основу межгосударственного взаимодействия, которая эффективнее всего формирует так называемую «экономику доверия». По словам Президента, когда люди приезжают в Узбекистан, они видят не только исторические памятники, но и живую культуру, гостеприимство, а также реальные возможности для ведения бизнеса. В 2025 году республика приняла почти один миллион российских граждан, и в текущем году готова существенно нарастить этот показатель.

​«В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно–туристического коридора "От Самарканда до Петербурга". Инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий», — предложил Шавкат Мирзиёев.

​Президент Узбекистана подчеркнул, что параллельно с туристической инфраструктурой Ташкент активно развивает креативную экономику. Согласно утвержденной государственной стратегии, к 2030 году доля этого творческого сектора в структуре ВВП Узбекистана должна достигнуть 5 процентов, что превратит креативную индустрию в один из ключевых и полноценных драйверов национального экономического роста.