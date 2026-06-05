Узбекистан предлагает сформировать совместную Цифровую экосистему на фоне роста электронной торговли

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предлагает сформировать совместную Цифровую экосистему для расширения рынков сбыта и внедрения продуктов на основе искусственного интеллекта на фоне кратного роста объемов двусторонней электронной торговли.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

​Он обратил особое внимание участников форума на то, что цифровизация стремительно становится новым языком глобальной экономики, а современные цифровые платформы полностью меняют классическое понятие инфраструктуры, формируя вокруг себя рабочие места, логистику и платежные сервисы.

​По его словам, узбекский бизнес демонстрирует высокую динамику в этой сфере и открыт для технологического партнерства. В качестве примера Президент привел статистику, согласно которой объем продаж узбекских товаров через российские маркетплейсы и цифровые сервисы за последние несколько лет вырос в 3,5 раза, достигнув более 1,5 миллиарда долларов.

​«С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной Цифровой экосистемы. Для начала она могла бы включать сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов на основе искусственного интеллекта. Это даст бизнесу новые рынки, а гражданам – дополнительные возможности получения дохода», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

​При этом он отдельно акцентировал внимание на том, что в погоне за тотальной цифровизацией важно помнить, что в основе любых масштабных преобразований всегда находится человек.