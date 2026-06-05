Джейхун Байрамов провел обсуждения с исполнительным директором UNEP (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Об этом Trend сообщили в Управлении пресс-службы МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и UNEP, вопросам охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия и устойчивого развития.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о вкладе Азербайджана в глобальные климатические действия, результатах, достигнутых в рамках проведения в стране COP29, а также об инициативах, реализуемых в направлении перехода на зеленую энергию и охраны окружающей среды. Глава UNEP Ингер Андерсен высоко оценила вклад Азербайджана в продвижение климатической повестки дня, поощрение международного сотрудничества и многосторонние усилия в экологической сфере.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах продвижения наследия COP29, климатического финансирования, устойчивых городов, управления отходами, защиты водных ресурсов и биоразнообразия. Была подчеркнута важность расширения совместных проектов и практического взаимодействия между UNEP и Азербайджаном.

В ходе встречи также было отмечено значение проведения Всемирного дня окружающей среды в Азербайджане, в связи с чем были рассмотрены вопросы взаимной деятельности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о серьезном ущербе, нанесенном окружающей среде на территориях Азербайджана в период оккупации, включая массовую вырубку лесов, незаконную эксплуатацию природных ресурсов, загрязнение водных источников и нарушение экологического баланса. Наряду с этим, было обращено внимание на препятствия, которые минная угроза создает для безопасности людей, окружающей среды и процесса восстановления и реконструкции.

Выразив обеспокоенность снижением уровня Каспийского моря, министр Джейхун Байрамов привлек внимание к негативному воздействию этого процесса на экосистему региона, биоразнообразие, прибрежные территории и экономическую деятельность. Он подчеркнул важность укрепления регионального и международного сотрудничества, применения подходов, основанных на научных данных, и совместных усилий для решения данной проблемы. Была отмечена полезность подготовленного UNEP отчета «Колебания уровня Каспийского моря и изменения климата».

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.