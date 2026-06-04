Борьба в сфере кибербезопасности так же важна, как и традиционные боевые действия - Рауф Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Отечественная война 2020 года не только принесла Азербайджану великую победу, но и продемонстрировала важную истину: победа достигается не только в окопах, но и в киберпространстве. Борьба в сфере кибербезопасности так же важна, как и традиционные боевые действия.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джаббаров на официальной церемонии открытия IV Национального форума по кибербезопасности, проходящего в Баку.

Он напомнил, что в 2022 году, имеющем особое значение для страны, было принято решение об учреждении Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана. Учредители своевременно предприняли этот важный шаг, направив обществу послание о необходимости развития экосистемы кибербезопасности и увеличения числа частных компаний в этой сфере в стране.

Р. Джаббаров подчеркнул, что на втором и третьем форумах основное внимание уделялось увеличению числа компаний в сфере кибербезопасности, усилению механизмов их поддержки, развитию кадрового потенциала и подготовке профессиональных специалистов.

«В прошлом году мы сделали ещё один шаг вперёд, организовав форум по кибербезопасности в Нахчыване. Это стало важным сигналом о том, что кибербезопасность напрямую связана с суверенитетом страны и должна обеспечиваться на всей территории Азербайджана.

Сегодня мы проводим уже четвёртый Национальный форум по кибербезопасности. Одной из ключевых особенностей мероприятия является участие около 40 специалистов из более чем 10 стран. Среди участников — представители международных компаний, таких как Huawei и CrowdStrike, ассоциаций тюркских государств, государственных структур, а также руководители соответствующих органов и организаций стран Восточного партнёрства.

В рамках форума планируется подписание ряда меморандумов, что станет шагом к дальнейшему укреплению международного сотрудничества», — отметил он.