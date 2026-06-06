Назван объем ненефтяного торгового оборота через таможни иранской провинции Хормозган

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 мая 2026 года) объем ненефтяного торгового оборота через таможни провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, составил 5,01 миллиона тонн на сумму 2,87 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал СМИ глава таможенного управления провинции Хормозган Хосейн Саиди.

По его словам, за указанный период через таможни Хормозгана было экспортировано ненефтяной продукции на сумму около 1,21 миллиарда долларов США и в объеме примерно 4,45 миллиона тонн.

Саиди отметил, что за этот период через таможни провинции было импортировано продукции на сумму около 1,66 миллиард долларов США в объеме 566 тысяч тонн.

Он также сообщил, что за 2 месяца через таможни транзитом перевезены 572 тысячи тонн грузов.

"Таможенные поступления за 2 месяца составили около 365 триллионов риалов (примерно 271 миллион долларов США). Это на 134 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.

Саиди добавил, что в период военных авиаударов США и Израиля по Ирану (28 февраля — 7 апреля 2026 года) через таможни провинции Хормозган было экспортировано продукции на сумму 1,2 миллиарда долларов США и в объеме 5,21 миллиона тонн, а также импортировано продукции на сумму 2,4 миллиарда долларов США и в объеме 849 тысяч тонн.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов в переговорах между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с этого же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе ракетами и беспилотниками. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном, состоявшихся в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.