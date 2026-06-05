Вырос объём кредитов, выданных сельскохозяйственному сектору Ирана

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) объём кредитов, выданных банками Ирана сельскохозяйственному сектору, увеличился на 71 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют данные статистики Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, в течение первого месяца объём кредитов, предоставленных иранскими банками сельскохозяйственному сектору, составил 209 триллионов риалов (примерно 154 миллиона долларов США). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года банки выдали кредиты на сумму 122 триллиона риалов (около 90 миллионов долларов).

В статистике отмечается, что в качестве оборотного капитала предприятиям сельскохозяйственного сектора было предоставлено кредитов на сумму 147 триллионов риалов (примерно 108 миллионов долларов).

Согласно данным Центрального банка, в первом месяце на создание предприятий, закладку садов и освоение посевных площадей в сельскохозяйственном секторе было выделено кредитов на сумму около 33,7 триллиона риалов (примерно 24,8 миллиона долларов).

Кроме того, на развитие сельскохозяйственного сектора в указанный период было направлено 9,6 триллиона риалов (около 7,07 миллиона долларов) кредитных средств.

В статистике также говорится, что на проекты самозанятости в сельскохозяйственном секторе было выдано кредитов на сумму 6,84 триллиона риалов (примерно 5,04 миллиона долларов), а на приобретение индивидуальных средств производства и оборудования — 11,9 триллиона риалов (около 8,8 миллиона долларов).

Отметим, что в прошлом иранском году банки и финансовые организации страны предоставили кредиты различным секторам экономики на общую сумму около 79,3 квадриллиона риалов (примерно 60 миллиардов долларов США). По сравнению с предыдущим годом объём выданных кредитов увеличился на 33 %.