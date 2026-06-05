Узбекистан и Афганистан обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 3 июня министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Афганистана Каримом Хашими, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности грузоперевозок и более активного использования транзитного потенциала двух стран. Собеседники рассмотрели меры по ускорению процедур приёма и обработки грузов, следующих в Афганистан, а также экспортируемых из Узбекистана товаров.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дополнительных складов и железнодорожных подъездных путей на станциях Хайратон и Наибабад.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам наращивания транзита афганских грузов через территорию Узбекистана и использования маршрутов доставки товаров из китайских портов и стран Персидского залива.

Отдельное внимание было уделено расширению сети лабораторий по контролю качества грузов в Афганистане, а также совершенствованию системы отдельных сборов для национальных перевозчиков.

По итогам переговоров афганская сторона заявила о готовности совместно с профильными государственными структурами детально проработать поднятые вопросы.