  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

В Грузии зафиксировано замедление инфляции в мае

Грузия Материалы 5 июня 2026 08:34 (UTC +04:00)
В Грузии зафиксировано замедление инфляции в мае
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Грузии в мае составила 5,7%.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении .Национального комитета статистики Грузии.

Согласно информации, по сравнению с апрелем показатель снизился на 0,2 процентного пункта — с 5,9% до 5,7%.

Первый вице-президент Национального банка Грузии Екатерина Микабадзе отметила, что такая динамика соответствует базовому сценарию и прогнозам регулятора.

В Нацбанке пояснили, что на ценовую динамику по-прежнему существенно влияют внешние факторы. По словам Микабадзе, в апреле инфляция ускорилась до 5,9% на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. В настоящее время, как отметила она, ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости