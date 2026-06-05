В Грузии зафиксировано замедление инфляции в мае

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Грузии в мае составила 5,7%.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении .Национального комитета статистики Грузии.

Согласно информации, по сравнению с апрелем показатель снизился на 0,2 процентного пункта — с 5,9% до 5,7%.

Первый вице-президент Национального банка Грузии Екатерина Микабадзе отметила, что такая динамика соответствует базовому сценарию и прогнозам регулятора.

В Нацбанке пояснили, что на ценовую динамику по-прежнему существенно влияют внешние факторы. По словам Микабадзе, в апреле инфляция ускорилась до 5,9% на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. В настоящее время, как отметила она, ситуация на рынке постепенно стабилизируется.