БАКУ/Trend/ - Узбекистан инициирует создание «Евразийского пояса технологической индустриализации» для объединения промышленного потенциала, ресурсов, рынков и технологических компетенций на макрорегиональном пространстве.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

​Он подчеркнул, что в нынешних условиях технологическое и промышленное сотрудничество не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия, поскольку мир переживает глубокую перестройку и фундаментальное изменение производственных цепочек.

​«Мы ориентируемся на большие пространства кооперации, способные объединять промышленный потенциал, ресурсы, рынки и компетенции. Поэтому выступаем с инициативой формирования "Евразийского пояса технологической индустриализации". Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации», — заявил Шавкат Мирзиёев.

​По словам узбекского лидера, практическая суть инициативы заключается в создании цепочек полного цикла — от непосредственной разработки технологий и подготовки квалифицированных кадров до глубокой локализации промышленного производства и совместного выхода на внешние рынки. Данный интеграционный процесс предлагается развернуть на базе уже апробированной платформы инновационно-промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая ежегодно проводится в Ташкенте.

Президент выразил уверенность, что такой системный подход позволит коммерческим структурам напрямую находить надежных партнеров и оперативно налаживать долгосрочные взаимовыгодные связи.