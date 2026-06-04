30 лет проекту «Шах Дениз»: от открытия в Каспии до поставок газа в Европу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В 2026 году исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Шах Дениз» — одному из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана, который сыграл ключевую роль в превращении страны в важного поставщика природного газа на региональные и европейские рынки.

Ровно 30 лет назад, 4 июня 1996 года, в Баку между SOCAR и группой иностранных компаний было подписано Соглашение о разделе продукции по месторождению «Шах Дениз». Документ был ратифицирован Милли Меджлисом Азербайджана и вступил в силу 17 октября того же года. Первоначально соглашение было заключено сроком на 30 лет, однако в декабре 2013 года его действие было продлено до 2048 года.

Участниками проекта в настоящее время являются: bp (оператор — 29,99%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19%), SGC (16,02%), NICO (10%) и MVM (5%).

Месторождение «Шах Дениз» расположено на глубоководном шельфе Каспийского моря примерно в 70 километрах к юго-востоку от Баку на глубине моря от 50 до 600 метров. Его площадь превышает 140 квадратных километров.

Месторождение было открыто в 1999 году. Первоначальные геологические оценки указывали на наличие около 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата. «Шах Дениз» считается одним из крупнейших газоконденсатных месторождений мира и крупнейшим газовым месторождением, когда-либо открытым компанией bp.

Открытие и освоение «Шах Дениз» стали важнейшими факторами укрепления роли Азербайджана как крупного регионального и международного поставщика природного газа. Проект обеспечил стране значительные доходы от нефтегазового сектора и способствовал устойчивому экономическому развитию на десятилетия вперед.

«Шах Дениз» также привлек крупнейший объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана. Благодаря проекту были созданы новые береговые производственные мощности, морская инфраструктура и экспортные маршруты, построенные в соответствии с международными стандартами и с применением передовых технологий.

На протяжении почти двух десятилетий месторождение остается надежным источником поставок газа для Азербайджана, Грузии и Турции через Южно-Кавказский трубопровод (South Caucasus Pipeline, SCP). После завершения строительства Южного газового коридора в декабре 2020 года «Шах Дениз» стал новым источником энергоснабжения для Европы, обеспечивая поставки каспийского газа европейским потребителям.

В 2025 году добыча на месторождении составила около 27 миллиардов стандартных кубометров газа и примерно 4 миллиона тонн (около 32 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo.

С начала добычи до конца первого квартала 2026 года на месторождении было произведено 271 миллиард кубометров газа и около 53 миллионов тонн конденсата.

Скважины «Шах Дениз» входят в число самых производительных в глобальном портфеле bp: 17 из 20 наиболее продуктивных скважин компании находятся именно на этом месторождении. Самая производительная из действующих скважин обеспечивает добычу, эквивалентную 28 тысячам баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

На сегодняшний день на месторождении пробурены 34 скважины — 11 в рамках первой стадии разработки Shah Deniz 1 и 23 в рамках Shah Deniz 2. Из них 32 находятся в эксплуатации.

С 2006 года через Южно-Кавказский трубопровод и его расширенную систему SCPx, включая поставки на внутренний рынок, было транспортировано около 271 миллиарда кубометров газа с месторождения «Шах Дениз». Капитальные вложения в проект по состоянию на конец первого квартала 2026 года достигли 31 миллиарда долларов США.

Первая добыча газа на месторождении была получена в 2006 году, поэтому в текущем году также отмечается 20-летие начала промышленной добычи. 17 декабря 2013 года консорциум «Шах Дениз» принял окончательное инвестиционное решение по реализации второй стадии разработки месторождения — Shah Deniz 2. Этот этап был начат в 2018 году. Морская часть проекта Shah Deniz 2 включает 26 подводных скважин, около 500 километров подводных трубопроводов и технологических линий, а также новую двухблочную платформу, соединенную мостовым переходом.

В настоящее время Shah Deniz 2 обеспечивает добычу около 17 миллиардов кубометров газа в год. Совокупная добыча в рамках первой и второй стадий разработки составляет порядка 27 миллиардов кубометров газа ежегодно и около 80 тысяч баррелей конденсата в сутки. Производственные мощности месторождения превышают 76 миллионов стандартных кубометров газа в сутки, или около 28 миллиардов кубометров в год.

По состоянию на конец первого квартала 2026 года в рамках Shah Deniz 2 были пробурены 23 скважины, включая скважины на Северном, Западном, Восточно-Южном, Западно-Южном и Восточно-Северном флангах месторождения.

Следующим этапом развития проекта станет Shah Deniz Compression (SDC), реализация которого была одобрена в июне 2025 года.

Проект стоимостью 2,9 миллиарда долларов США направлен на вовлечение в разработку запасов газа с низким пластовым давлением и максимизацию извлечения ресурсов. Ожидается, что благодаря SDC будет дополнительно добыто и экспортировано около 50 миллиардов кубометров газа и 25 миллионов баррелей конденсата. Проект предусматривает установку новой компрессорной платформы без постоянного присутствия персонала, работающей на электрической энергии, а также строительство сопутствующих морских объектов. Кроме того, запланированы работы по модернизации платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, а также Сангачальского терминала. Строительные работы по проекту продолжаются в соответствии с графиком. В настоящее время уровень готовности составляет около 30%.

В течение первого квартала 2026 года на Баиловской верфи и Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева продолжалось изготовление верхних строений и опорного блока компрессорной платформы. Завершение строительства ожидается в 2029 году. Планируется, что первые объемы газа для компримирования будут поступать с платформы Shah Deniz Alpha в 2029 году, а с платформы Shah Deniz Bravo — в 2030 году.

За годы эксплуатации проект «Шах Дениз» продемонстрировал высокий уровень безопасности и экологической ответственности. С момента начала реализации было проведено около 16 оценок воздействия на окружающую среду и 98 программ мониторинга морской, прибрежной и наземной среды.