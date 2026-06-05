В СЭЗ Ирана вырос объем иностранных инвестиций

БАКУ/ Trend/ - За 11 месяцев прошлого иранского года (21 марта 2025 г. – 19 февраля 2026 г.) объем привлеченных иностранных инвестиций в свободные экономические зоны Ирана увеличился на 531% по сравнению с предыдущими 11 месяцами (20 марта 2024 г. – 18 февраля 2025 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономических дел и финансов Ирана.

По данным ведомства, за указанный 11-месячный период в свободные экономические зоны Ирана было привлечено 1,03 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

Отмечается, что при этом на данный период в свободных экономических зонах планировалось привлечь иностранные инвестиции в размере всего 279 миллионов долларов.

В отчете сообщается, что за 11 месяцев прошлого года было фактически инвестировано 533 миллиона долларов зарубежных средств, что отражает рост на 268% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На указанный период в свободных экономических зонах планировалось освоить 212 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Подчеркивается, что интерес иностранных инвесторов к свободным экономическим зонам Ирана продолжает расти. Это свидетельствует об эффективности целевых стимулов, предусмотренных в данных зонах для инвесторов.