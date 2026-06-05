В Азербайджане вырос кредитный портфель промышленного сектора

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 мая текущего года объем бизнес-кредитного портфеля банков Азербайджана в промышленном секторе составил 2, 765 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), соответствующие данные опубликованы регулятором.

Согласно информации, кредитный портфель в указанной сфере по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 10, 8 миллиона манатов, или на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 53,5 миллиона манатов, или на 4%.

Так, по состоянию на 1 апреля 2026 года объём бизнес-кредитов, выданных банками промышленному сектору, составлял 2,754 миллиарда манатов, тогда как на 1 мая прошлого года этот показатель равнялся 2,658 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 мая 2026 года совокупный кредитный портфель банков Азербайджана составил 30,609 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля доля бизнес-кредитов составила 53,3% (16,313 миллиарда манатов), потребительских кредитов — 31,5% (9,629 миллиарда манатов), ипотечных кредитов — 15,2% (4,667 миллиарда манатов).