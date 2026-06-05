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Утверждения об использовании территории Азербайджана в израильско-иранской войне являются дезинформацией — MEDİA

Азербайджан Материалы 5 июня 2026 20:55 (UTC +04:00)
Утверждения об использовании территории Азербайджана в израильско-иранской войне являются дезинформацией — MEDİA
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утверждения о якобы использовании территории Азербайджана во время военных операций Израиля против Ирана не соответствуют действительности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Согласно информации, опубликованные 5 июня в изданиях Middle East Eye и Haaretz утверждения о якобы использовании Израилем территории Азербайджана во время войны с Ираном являются примером грубой манипуляции, не опирающейся ни на один факт.

Отмечено, что эти сообщения носят дезинформационный характер и, наряду с введением в заблуждение международного сообщества, направлены на подрыв региональной стабильности и межгосударственным отношений, а также на создание дополнительной напряженности в регионе.

Агентство подчеркивает, что распространение подобных необоснованных утверждений является проявлением безответственной информационной политики и направлено на введение общественности в заблуждение.

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