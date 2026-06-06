Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном через соглашение или жесткие меры

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время как посредством соглашения, так и более жесткими мерами, передает Trend.

По словам Трампа, ситуация приближается к этапу, когда Вашингтон примет окончательное решение относительно дальнейших действий в отношении Ирана.

«Мы подошли к моменту, когда очень скоро поставим точку в этой ситуации. Это может произойти либо через соглашение, либо более жестким способом», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что после проведенной американской военной операции Иран располагает лишь примерно 21–22% ракетного потенциала, которым обладал ранее.

Он подчеркнул, что у Тегерана все еще остаются ракеты и беспилотники, однако их количество и возможности существенно сократились по сравнению с периодом до начала конфликта.

