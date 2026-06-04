Более быстрый вход на платформу ABB Home через Mygov ID!

Банк ABB представил пользователям очередное новшество, связанное со своей цифровой ипотечной платформой ABB Home. Теперь клиенты могут входить в личный кабинет с помощью Mygov ID и пользоваться услугами еще удобнее и безопаснее.

Благодаря новой интеграции пользователи могут войти на платформу ABB Home с помощью своего Mygov ID без дополнительной регистрации и более гибко управлять ипотечными процессами. Это нововведение повышает доступность цифровых услуг и значительно упрощает клиентский опыт.

Оформление ипотечных документов без посещения банка

Отметим, что наряду с продуктом «Ипотечный кредит для квартир, частных жилых и дачных домов» через ABB Home также можно узнать возможную сумму кредита по продуктам «Кредит под залог» и «Кредит на ремонт», собрать необходимые документы в личном кабинете и выполнить все операции до этапа принятия решения о выдаче кредита без посещения банка.

Инструмент «Оцените свою недвижимость» на платформе был усовершенствован и теперь позволяет пользователям отслеживать динамику изменения цен на квартиры за последние 12 месяцев. Кроме того, появилась возможность проводить оценку частных домов и земельных участков, расположенных в Баку, Сумгаите и на территории Абшеронского района. Пользователи также могут напрямую через платформу делиться своими отзывами и предложениями относительно представленных цен.

Усовершенствованный калькулятор

Кроме того, на платформе пользователям представлен новый кредитный калькулятор. С помощью этого универсального инструмента клиенты могут проводить различные расчеты по сумме кредита, сроку, процентной ставке и ежемесячным платежам, что позволяет более удобно планировать свои финансы.

Калькулятор дает возможность рассчитать ежемесячные платежи, определить возможную процентную ставку, а также заранее оценить, как изменения суммы платежа могут повлиять на срок кредита и график выплат.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.