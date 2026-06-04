Хураман Касимова: Опера и Драма (ФОТО)

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Автор намеренно вынесла в заголовок этой статьи название знаменитого трактата Рихарда Вагнера "Опера и драма". Как известно, великий немецкий композитор видел в таком слиянии не просто союз музыки и сценического действия, а особое пространство, наполненное жизнью человеческого духа, где через искусство раскрываются внутренний конфликт и судьба, борьба и преодоление. Но в случае Хураман Касимовой это название невольно приобретает и иной, почти буквальный смысл, отражая глубоко личное звучание. Наряду с блистательным творчеством, ее жизнь оказалась исполнена подлинного драматизма - тяжелых испытаний, потерь, многолетней борьбы с болезнью и удивительной силы духа, позволившей ей вновь и вновь возвращаться к зрителям.

"Моя жизнь словно черно-белые клавиши рояля, - говорит она. - Радости и достижения соседствовали с потерями, триумф и счастливые моменты сменялись периодами долгой борьбы за возможность вновь выйти на сцену".

О звездном и, вместе с тем, тернистом пути выдающейся певицы я решила со всей откровенностью рассказать в своем эссе.

Рубеж. Чёрный январь

Начало 1990-х стало временем слома прежней эпохи для нашей страны, пережившей трагедию 20 января на пороге распада СССР. Для Хураман Касимовой это время обернулось также личной драмой, роковой границей между прежней жизнью и новой - полной тяжелых испытаний... Тогда она, уже тяжелая, на сносях, кричала с балкона солдатам, чтобы те не стреляли в людей. "Мы ведь дети одной земли, одной страны!"...

В феврале она ждала появления на свет своего долгожданного первенца. Но события того года, вылившиеся в сильный стресс, привели к фатальным последствиям. Испытать счастье материнства ей так и не было суждено... Спасли музыка, пение, ее дивный Голос. Только он являлся местом ее силы, только он каждый раз возвращал ее к жизни...

В 1991 году Хураман Касимова вместе с камерным оркестром под управлением Рауфа Абдуллаева отправилась на гастроли в Египет и буквально покорила Каир. Последовало предложение выгодного контракта, открывавшего перед певицей новые международные перспективы. Она вернулась в Баку, чтобы завершить на родине неотложные дела. И тут... будто гром среди ясного неба... Опухоль была небольшая. Но операция требовалась срочная. Вместо Каира потянулись месяцы изнурительного лечения в Москве, на Каширке.

Год спустя она вновь едет на гастроли, на этот раз с сестрой Фидан Касимовой - в США. Казалось, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Но болезнь вновь дала о себе знать. Операцию в Бакинском онкологическом центре успешно провел Джамиль Азизович Алиев, который с тех пор станет ее ангелом-хранителем и вскоре будет сопровождать в длительной поездке в Хьюстон. Дело в том, что в это время в Баку находился Роберт Блантон, председатель нефтяной компании АМОКО по странам Евразии. Когда он узнал от руководства о диагнозе Хураман, то сразу вспомнил их с Фидан блестящее выступления в Америке. Как только были оформлены документы, он на своем частном самолете вывез Хураман вместе с Джамилем Алиевым в США, в Хьюстон, где она была определена на лечение в знаменитый онкологический центр "М.D. Anderson", по сей день занимающий одно из первых в мире мест среди специализированных медицинских учреждений такого профиля...

Xoş gəlmisən, Xuraman!

Я хорошо помню её возвращение в Баку - это было не только возвращение на Родину, но и на сцену, ознаменовавшееся концертом "Xoş gəlmisən, Xuraman!". Он состоялся в Государственной филармонии и стал не просто музыкальным событием, а настоящим триумфом, проявлением всенародной любви, надежды и человеческого счастья. Казалось, она победила не только болезнь, но и саму судьбу! Зрители еще не знали, как пройдет концерт, как будет звучать ее голос - они просто пришли к ней, чтобы подарить свои овации, выразить радость оттого, что она вновь стоит на сцене. В тот вечер она пела как никогда. Словно подводила черту под пережитым за эти три нелегких года. А голос словно набрал новую силу, наполнился особой выразительностью и содержанием. С невероятной глубиной драматизма отныне звучала ее Аида, небывалой цельностью образа покоряла Татьяна, ещё ярче засверкала Мюзетта. Она верила, что смогла победить болезнь и решила для себя, что отныне ее жизнь будет безраздельно принадлежать сцене и ученикам...

...Конец 1970-х - начало 1980-х стали временем стремительного восхождения сестер Касимовых. В 1977 году Фидан Касимова блестяще выступила в Италии на престижном Международном конкурсе имени Виотти, завоевав первую премию. Для Азербайджана это стало настоящей сенсацией. Уже вскоре Фидан ханым была удостоена звания заслуженной артистки Азербайджана, в 1982 году - звания Народной артистки Азербайджанской Республики, а спустя шесть лет - Народной артистки СССР.

Не менее ярко складывался и путь Хураман Касимовой. В 1977 году она стала лауреатом Закавказского конкурса музыкантов-исполнителей, который в те годы считался одним из сильнейших в Советском Союзе. Многие его победители впоследствии получили мировое признание. Осенью того же года певица завоевала звание лауреата VIII Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Ташкенте, а в 1981 году одержала победу на Международном конкурсе имени Марии Каллас, получив первую премию и Гран-при.

"В то время подобные успехи были равносильны золотым олимпийским медалям, - вспоминает Хураман ханым. - Без ложной скромности могу сказать: мы проложили путь другим нашим вокалистам на международные конкурсы. Мы были первопроходцами. В СССР существовала невероятно строгая система отбора - бесконечные прослушивания, согласования. Пройти через сито российской профессуры было чрезвычайно сложно. Тем более, что тогда блистали Владимир Атлантов, Елена Образцова, Тамара Синявская, Тамара Милашкина - и на этом фоне появилась Фидан Касимова, ничуть им не уступавшая".

В 1982 году Хураман Касимова стала серебряным призером VII Международного конкурса имени Чайковского - вершины мирового музыкального признания тех лет. В том же году ей было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР, через два года сестры Касимовы были удостоены Государственной премии, а в 1986 году, всего в 35 лет, Хураман Касимова получила звание Народной артистки Азербайджана.

Эпоха Возрождения

"Гейдар Алиевич всегда нас поддерживал и гордился нами, - рассказывает Хураман ханым. - Не было практически ни одного правительственного концерта - в Баку или в Москве, - где мы бы ни выступали. Помню, после одного из концертов в Колонном зале министр культуры СССР Петр Демичев сказал Гейдару Алиевичу: "Какая у вас великолепная певица - Фидан Касимова! Мы хотим пригласить её в Большой театр. И у нее есть сестра. Пожалуй, пригласим их обеих". На что Гейдар Алиевич ответил: "Я вам этих девочек не отдам. Их у нас тоже очень любят. Вы у нас забрали Таира Салахова, Муслима Магомаева, Аждара Ибрагимова. У вас достаточно наших кадров. Пожалуйста, приглашайте их на гастрольные спектакли в Большой театр, но возвращаться они будут к нам домой". Вот такой был разговор. Он вообще всегда стремился к сохранению творческих ресурсов на родине, считал важным, чтобы люди служили прежде всего своей национальной школе. После своего возвращения в июне 1993 года Гейдар Алиевич поинтересовался, где мы. Ему ответили, что мы живем и работаем в Турции. И он сказал: "Я хочу, чтобы все наши творческие люди, в том числе сестры Касимовы, были дома".

Тогда началась настоящая Эпоха Возрождения. Это был сложный период: развал большой страны, война, экономический и политический кризис. Казалось, людям не до искусства, но он начал процесс восстановления одновременно во всех сферах. Важную роль в этом деле сыграл и Фонд "Друзья культуры Азербайджана" во главе с Мехрибан ханум Алиевой, активно поддерживавший национальное искусство и творческую интеллигенцию.

В 1997-м мы обе вернулись в Баку. Помню наш первый концерт, когда мы окончательно приехали. В зале витала необыкновенная энергетика, мы чувствовали, как люди истосковались по культурной жизни, по нашим концертным традициям. Во время исполнения романса "Qızıl üzük" почти у всего зала на глазах стояли слезы... С тех пор мы никуда не уезжали, растили кадры, у нас огромное количество воспитанников, и мы всецело посвятили себя развитию азербайджанского вокального искусства, как и обещали Гейдару Алиевичу..."

На границе мира

Конечно, они блистали на правительственных концертах, представляли азербайджанскую культуру за рубежом, участвовали в Днях культуры Азербайджана в разных странах. И все же, мне кажется, что мировой оперный мир так и не успел по-настоящему открыть для себя Фидан и Хураман Касимовых во всем масштабе их дарования. В одном из интервью Фидан ханым грустно призналась: "В общем-то мир меня и Хураман не узнал. Мы были на границе мира".

...О том, почему их "роман" с мировой оперной сценой не состоялся, я узнала у Хураман ханым:

"Представь ситуацию. В 1992 году, когда проходили Дни культуры Азербайджана в России, меня вывезли прямо из больницы в Москве, где я проходила курс химиотерапии, посадили на "Красную стрелу", и я приехала в Санкт-Петербург, исполнив в Екатерининском дворце несколько арий. Мэром города тогда был Анатолий Собчак, и он был в восторге. Воспользовавшись этим, Полад Бюльбюль оглы (в те годы министр культуры) попросил Валерия Гергиева (главный дирижёр Мариинского театра) прослушать меня. У него в кабинете я спела арию Аиды. После чего он сказал: "Через полтора месяца мы выезжаем на гастроли. Выучите партию графини из оперы "Свадьба Фигаро"". Ему было и невдомек, что я болею, фактически, в данный момент лежу в онкоцентре. Риски были слишком высоки...

Другой шанс представился в 1997 году в США, когда мы с Фидан прошли прослушивание в известном агентстве Columbia Artists и мне предложили на следующий же день петь "Аиду" в Метрополитен опера. Однако дальнейшее продвижение и подготовка дебюта требовали серьезных финансовых вложений - порядка 30 тысяч долларов, которых у меня просто не было. К тому же, мне поступило предложение выступать в Вашингтоне, а Фидан - в Балтиморе. Но мы были так привязаны друг к другу, что варианты работать на разных сценах и в разных городах даже не рассматривались. Были также возможности подписать контракты в Германии, позднее - во Франции, но в какой-то момент я засомневалась: у меня не было гарантий, что болезнь не вернется. А я нигде не чувствовала себя так надежно и спокойно, как дома. Здесь за мной была моя страна, опорой была моя земля...

Стойкий оловянный солдатик

... В 2009 году болезнь вновь напомнила о себе. Тот год был для Хураман особенно тяжелым: заболел ее единственный брат Алибек. Сестры окружили его вниманием, лечили, возили в лучшие госпитали Турции. Однако спасти не смогли. В сентябре 2009 года он скончался. А у Хураман опять начался рецидив, и она поехала на операцию в Берлин. "Я очень благодарна академику Джамилю Алиеву, своему лечащему врачу. Он связался с Фондом Гейдара Алиева, с руководителем страны. Положительный ответ пришел очень быстро, в результате чего вопрос об операции и дальнейшем лечении был решен на государственном уровне".

Лечение прошло успешно, и через некоторое время мы вновь увидели Хураман. Она (в который уже раз!) нашла в себе силы вернуться к жизни, к работе, к своим ученикам. Такой вот стойкий оловянный солдатик...

Недавно мы встретились с Хураман ханым по моей просьбе: она сейчас очень болеет и минимизирует контакт с посторонними. Но для меня сделала исключение. Я подарила ей новое издание своего двухтомника "Гейдар Алиев и творческая интеллигенция" на азербайджанском языке, где во втором томе помещены два больших интервью с сестрами Касимовыми. А потом записала наш разговор на диктофон. Привожу его почти полностью, потому что армия фанатов и поклонников этой чудесной женщины должна знать о причине ее долгого молчания и отсутствия на публике.

- Знаешь, ты ведь настоящий герой. Если бы было такое звание, я бы тебе его дала. А что? "Герой сцены!" Звучит! Даже не представляю, как это возможно: изнурительные сеансы химиотерапии, облучения и почти сразу же возвращение на сцену. Химия и сцена... вещи, почти несовместимые.

- Только не для меня. И знаешь, почему? Потому что со мной всегда был мой Голос. После лечения в 2009 году я оправилась, но через 10 лет меня сразил ковид. К тому же, мне сделали прививку. Через некоторое время начался рецидив, оказались затронуты легкие, причем один из узелков "сел" на нерв, который идет к голосовым связкам. Сейчас они парализованы...

Раз в три недели я езжу на химиотерапию в Турцию. Выдержала уже 11 сеансов. Сколько еще предстоит - не знаю, но я не теряю надежды...

Я чувствую большую поддержку своей страны. Очень благодарна прежде всего своим врачам в Национальном центре онкологии Азербайджана во главе с Джамилем Азизовичем, который меня уже почти 40 лет наблюдает и спасает. Моему лечащему врачу Эльчину Мансурову. И еще я нахожусь под большим покровительством Фонда Гейдара Алиева. Поэтому могу сражаться с ужасной болезнью, которая все эти годы подбиралась ко мне и наконец сразила в самое сердце, лишив меня главного богатства - моего Голоса. Но она не лишила меня воли к жизни и надежды на лучшее...

Безусловно, не могу не высказать слова сердечной благодарности Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой, всем ее заместителям и секретариату. И, конечно, главе нашего государства, Ильхаму Гейдаровичу Алиеву...

- Твоя история вообще уникальна, дорогая подруга. Более 30 лет сражаться со смертельной болезнью, пройти через неисчислимое множество сеансов химиотерапии и прочих сложнейших манипуляций. А потом возвращаться домой, выходить на сцену и петь! С сияющей от счастья улыбкой.

- Одна Фидан знает, чего мне это стоило. И все же, считаю себя счастливым человеком...

- Верю, что и Голос твой к тебе еще вернется. Он уже возвращается...

От автора:

...Так это или нет, но мне кажется, что сегодняшнее общество стало равнодушнее чем раньше. Прежде люди не скрывали свои болезни. А сейчас быть больным... неудобно, что ли... Во всяком случае, о недугах своих друзей и знакомых я узнаю случайно, и, как правило, постфактум, когда угроза их жизни и здоровью, к счастью, уже миновала. Мир сузился, стал ближе и доступнее, а люди, кажется, наоборот, дистанцировались друг от друга. Но этого никогда не было в наших традициях.

Именно поэтому, пожелав нашей любимице, выдающейся певице и просто удивительно сильной женщине выдержки, стойкости и терпения, мне хочется добавить, что она действительно не одна. За ней все мы, за ней замечательный тандем Ильхама и Мехрибан Алиевых, за ней вся наша страна!

С днем рождения тебя, дорогая Хураман!