Режим прекращения огня должен быть распространен также на Ливан - Макрон

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентами США и Ирана и призвал стороны снять ограничения по переходу судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Trend, об этом Макрон написал в своем аккаунте в соцсети «Х».

«Важно, чтобы Ормузский пролив был открыт как можно скорее, без каких-либо предварительных условий, без введения каких-либо ограничений или тарифов», — отметил он.

Макрон добавил, что 17 апреля Франция и Великобритания проведут видеоконференцию с участием других стран для обсуждения потенциальной «чисто оборонительной миссии» по сопровождению судов, проходящих через Ормузский пролив.

Глава французского государства также призвал Президента США Дональда Трампа и Президента Ирана Масуда Пезешкиана возобновить переговоры, «урегулировать недоразумения и предотвратить новые фазы эскалации». Он также призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня, согласованного между двумя странами, и к распространению этого режима на Ливан.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.