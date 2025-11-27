Узбекистан и ЕС обсудили динамику развития сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу с еврокомиссаром по международному партнёрству Йозефом Сикелой.

Как передает Trend, об этом министр сообщил в своём официальном Telegram-канале.

По его словам, во время переговоров стороны обсудили текущее состояние отношений и динамику развития сотрудничества между Узбекистаном и Европейским союзом.

Основное внимание было уделено торговым проектам, вопросам «зелёного» перехода, цифровизации, расширению транспортно-логистических связей и развитию человеческого капитала.

Саидов подчеркнул, что Ташкент и Брюссель заинтересованы в углублении практического взаимодействия и запуске новых взаимовыгодных инициатив.

Он также отметил, что обе стороны готовы активизировать стратегический диалог и продвигать проекты устойчивого развития, способствующие укреплению стабильности и экономическому росту в регионе.