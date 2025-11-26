Зангезурский коридор будет введен в эксплуатацию в 2030 году - Абдулкадир Уралоглу

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор будет полностью введен в эксплуатацию в 2029-2030 годах.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр сказал, что Зангезурский коридор начинается от Карса и тянется до Дилуджу.

Он добавил, что началось строительство 224-километровой железной дороги от Карса до границы с Нахчыванской Автономной Республикой.

«Азербайджанская сторона протянет эту дорогу до границы с Арменией. Мы также следим за этим проектом. Через неё будут проходить транзитные грузы из Китая», - сказал министр.