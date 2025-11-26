Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с президентом Палаты депутатов парламента Италии Лоренцо Фонтаной.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел на официальной странице в «X».

Встреча предоставила возможность обменяться мнениями о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией, обсудить динамичное развитие политического диалога и изучить пути укрепления межпарламентского сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в энергетической, торговой и культурно-гуманитарной сферах для обеспечения общих интересов и региональной стабильности.

В ходе встречи министр Д.Байрамов проинформировал президента Палаты депутатов о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период.

