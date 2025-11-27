Назван индекс цен производителей на строительно-монтажные работы

БАКУ /Trend/ - В третьем квартале текущего года индекс цен производителей на строительно-монтажные работы по сравнению со вторым кварталом 2025 года составил 100,7%, в том числе по надземным сооружениям – 100,8%, по строительству дорог и мостов – 100,3%.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, в третьем квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом текущего года индекс цен на жилые дома составил 100,4%.

При этом по сравнению с третьим кварталом прошлого года индекс цен на жилые дома за аналогичный период текущего года составил 101,2%, а по сравнению с январем-сентябрем 2024 года индекс цен в рассматриваемом секторе составил 101,1% за те же месяцы текущего года.